Metrò del Mare via libera per la linea rossa tra Agropoli e Sapri | confermato il nuovo servizio di Travelmar

Confermata e inserita nella programmazione triennale 2026-2028 della Regione Campania, la nuova linea del Metrò del Mare tra Agropoli e Sapri. La tratta specifica prevede un’operatività strutturata per azzerare i ritardi del passato. La linea cilentana rossa, dunque, collega l’alto e il basso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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