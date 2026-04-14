Metro Linea 1 la stazione Tribunale aprirà entro maggio | sarà il nuovo capolinea

La stazione Tribunale sulla linea 1 della metropolitana di Napoli aprirà entro maggio, diventando il nuovo capolinea della tratta. La fermata si trova dietro la Procura e la sua apertura è stata posticipata rispetto alla data prevista per Pasqua 2026. La nuova fermata permette di collegare più direttamente il centro della città con le zone limitrofe. La fine dei lavori è stata comunicata ufficialmente, ma non ci sono ancora dettagli sui motivi del ritardo.

La nuova fermata della Linea 1 alle spalle della Procura di Napoli entrerà in funzione con qualche settimana di ritardo rispetto alla scadenza inizialmente prevista per Pasqua 2026. La nuova stazione Tribunale della Linea 1 della metropolitana di Napoli dovrebbe aprire al pubblico entro il mese di maggio. Come riporta Fanpage.it, il Comune accelera sulle ultime verifiche tecniche dopo il rinvio rispetto alla data inizialmente indicata per Pasqua 2026, il 5 aprile, come annunciato a febbraio dal sindaco Gaetano Manfredi. La fermata si trova alle spalle della sede della Procura della Repubblica di Napoli e diventerà il nuovo capolinea della Linea 1, sostituendo l’attuale attestazione al Centro Direzionale.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Metro Linea 1, la stazione Tribunale aprirà entro maggio: sarà il nuovo capolinea Metro Linea 1, la stazione Tribunale aprirà entro Pasqua: l’annuncio del sindaco di NapoliIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, annuncia la prossima apertura della stazione Tribunale della linea 1 della metropolitana di Napoli. Metro Linea 1 Tribunale, la nuova stazione aperta entro maggio: avrà due usciteLa stazione della metro Linea 1 di Tribunale aprirà entro maggio: in corso le ultime prove.