Sapri | via libera ai tuffi dopo i nuovi rilievi dell' Arpac sospiro di sollievo del sindaco
Dopo i controlli di Arpac, le acque di balneazione a Sapri sono state giudicate di nuovo eccellenti, consentendo ai bagnanti di tornare a tuffarsi. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato, che permette di riaprire le spiagge al pubblico senza restrizioni. I rilievi precedenti avevano sollevato preoccupazioni, ma i nuovi dati confermano la sicurezza delle acque. La zona resta soggetta a controlli periodici per monitorare la qualità.
Buone notizie per i bagnanti a Sapri: dai nuovi rilievi effettuati da Arpac, tornano ad essere eccellenti le acque di balneazione. Gli ultimi campionamenti, come è noto, avevano portato il sindaco Antonio Gentile a disporre il divieto di tuffarsi nel tratto del Lungomare interessato dal presunto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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