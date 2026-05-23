Sapri | via libera ai tuffi dopo i nuovi rilievi dell' Arpac sospiro di sollievo del sindaco

Notizia in breve

Dopo i controlli di Arpac, le acque di balneazione a Sapri sono state giudicate di nuovo eccellenti, consentendo ai bagnanti di tornare a tuffarsi. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato, che permette di riaprire le spiagge al pubblico senza restrizioni. I rilievi precedenti avevano sollevato preoccupazioni, ma i nuovi dati confermano la sicurezza delle acque. La zona resta soggetta a controlli periodici per monitorare la qualità.