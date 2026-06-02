Meteo temporali e possibili criticità | allerta meteo gialla su Ravenna e la Romagna

Dalla mezzanotte di martedì alle 24 di mercoledì, l’allerta meteo gialla sarà attiva su Ravenna e la Romagna. L’Agenzia di protezione civile e Arpae Emilia Romagna hanno emesso l’allerta numero 55, prevista per temporali. Si prevedono possibili criticità legate ai temporali che interessano la zona nel breve periodo. Non sono stati segnalati altri eventi meteorologici estremi o danni specifici al momento.

Dalla mezzanotte di martedì, 2 giugno, alla mezzanotte di mercoledì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 55, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. Per mercoledì, 3 giugno, sono previste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO – Attenzione al Ciclone! Allerta Maltempo con Piogge Intense

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo gialla per maltempo in Emilia-Romagna: in arrivo temporali intensiL’Emilia-Romagna si trova sotto un’allerta meteo gialla a causa di un peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto nelle prossime ore.

Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per possibili piogge e temporaliIl maltempo torna a interessare Roma e il Lazio, con il sistema di protezione civile regionale che ha emesso un’allerta gialla.

Temi più discussi: Allerta meteo, in arrivo temporali e possibili grandinate; Previsioni meteo, oggi ancora sole, ma da lunedì possibili forti temporali; Temporali, scatta l'allerta: possibili supercelle e grandine di grosse dimensioni - BresciaToday; Bel tempo e caldo anomalo, da mercoledì possibili rovesci e temporali.

Allerta della Confederazione: temporali violenti possibili. Livello 3 (su 4). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su meteosvizzera.ch e su pericoli-naturali.ch oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allerta x.com

Meteo: 2-3 giugno con maltempo e rischio nubifragi. Le zone coinvolteLe previsioni meteo per domani, 2 giugno (Festa della Repubblica) indicano un maltempo a tratti intenso al Nord con rischio nubifragi. meteo.it

Meteo nella Jungfrau per la settimana del 1° giugno. reddit

Meteo – Crescenti disturbi di maltempo con temporali e possibili grandinate: ecco l’allerta della Protezione CivileMeteo - La Protezione Civile emette un'allerta a causa del maltempo, con piogge, temporali e possibili grandinate in Italia: i dettagli ... centrometeoitaliano.it