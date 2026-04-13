L’Emilia-Romagna si trova sotto un’allerta meteo gialla a causa di un peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto nelle prossime ore. Sono attesi temporali intensi che potrebbero interessare diverse zone della regione. La Protezione Civile ha emesso l’allerta, raccomandando attenzione e precauzioni per le aree potenzialmente più colpite. Le autorità monitorano costantemente l’evoluzione della situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Bologna, 13 aprile 2026 – L’Emilia-Romagna si prepara a una nuova fase di tempo instabile e temporali che accompagnerà la regione per gran parte della settimana, con condizioni di cielo spesso nuvoloso, precipitazioni diffuse, localmente anche intense, e un progressivo miglioramento solo a partire dalla seconda parte di mercoledì. Il quadro meteorologico previsto Arpae resta quindi variabile, con fenomeni che localmente potranno assumere anche carattere di rovescio e una particolare attenzione rivolta alle aree collinari e appenniniche. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaallarme-erosione-sulla-costa-serve-7c27634f Allerta meteo gialla per rischio ideogeologico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo gialla per maltempo in Emilia-Romagna: in arrivo temporali intensi

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Maltempo a Roma: temporali in arrivo e allerta meteo gialla per le prossime oreDomenica dal doppio volto per la Capitale: dopo un inizio di giornata soleggiato, nuvole e pioggia hanno progressivamente preso il sopravvento.

ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!