Il meteo in Italia cambia repentinamente, con il maltempo che si sposta al Sud mentre al Centro-Nord tornano sole e aria più pulita. Dopo un weekend di piogge intense e nevicate in montagna, la perturbazione che ha interessato il Nord-Ovest si sta spostando lungo tutta la penisola. Le condizioni atmosferiche variano significativamente da regione a regione, creando una situazione di instabilità diffusa.

Dopo un weekend agitato, caratterizzato da diffuse piogge a carattere torrenziale e montagne imbiancate, la perturbazione che ha martellato il Nord- Ovest si sta spostando lungo lo Stivale. Cosa ancora peggiore è che durante il transito questa perturbazione s i è trasformata in un vortice ciclonico profondo, con p ressione intorno ai 995 hPa che si traduce in aria instabile, molte nuvole e pioggia che si abbatterà al Sud. Il maltempo arriva nel Sud Italia. Secondo il meteorologo Federico Brescia del portale iLMeteo.it, questo fronte meteorologico si è isolato nel basso Mediterraneo diventando un vortice piuttosto energico. Per effetto di ciò le c orrenti umide provenienti da Est si infilano sulle coste ioniche, dove scaricano l’ acqua accumulata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il meteo impazzito spezza in due l’Italia. Il maltempo trasloca al Sud, mentre al Centro-Nord tornano sole e aria più pulita

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