Meteo ponte del 2 giugno torna la pioggia e temperature giù | le regioni colpite le previsioni di Giuliacci

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le previsioni indicano pioggia e temperature più basse nel ponte del 2 giugno, con particolare attenzione alle regioni del Nord.

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Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Ponte del 2 giugno all'insegna della pioggia e di un abbassamento generalizzato delle temperature, soprattutto a Nord. Ma tutto cambierà all'inizio della prossima settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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