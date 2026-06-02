Meteo ponte del 2 giugno torna la pioggia e temperature giù | le regioni colpite le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Ponte del 2 giugno all'insegna della pioggia e di un abbassamento generalizzato delle temperature, soprattutto a Nord. Ma tutto cambierà all'inizio della prossima settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meteo 25 aprile, in arrivo sole e temperature in rialzo dopo la pioggia: le previsioni di GiuliacciLe previsioni meteo per il ponte del 25 aprile indicano l’arrivo di sole e temperature in aumento dopo giorni di pioggia.

Brusca virata del meteo: pioggia, temporali e temperature giù di 10 gradi. Le previsioniDopo alcuni giorni di sole e temperature quasi estive, la situazione meteorologica a Milano cambia bruscamente.

Temi più discussi: Meteo. Weekend e Ponte 2 giugno, tra anticiclone e temporali in arrivo. La tendenza; Meteo arriva l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, il ponte del 2 giugno; Meteo: ponte del 2 giugno all'insegna del sole, ma non mancano le incognite; Previsioni meteo ponte 2 giugno, previsti temporali: ecco dove. Ma c'è un altro scenario.

Allerta meteo arancione, temporali e vento fino a 85 km/h: le zone colpite in Emilia-Romagna: Ondata di piogge ‘rovinano’ il ponte del 2 giugno in regione, interrompendo brevemente l’ondata di sole e bel tempo che avevano caratterizzato il weekend dlvr.it/TS x.com

Meteo, l'estate inizia col maltempo: temporali e nubifragi per il ponte del 2 giugnoDa oggi, primo giugno, inizia l'estate meteorologica e lo fa con condizioni meteo instabili su regioni di Nord-Est e zone interne del Centro, con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Per la F ... msn.com

Passo della Novena, Passo Furka, Passo Grimsel, Svizzera, 19 agosto 2025 - giorno 2 del roadtrip dalla Slovenia alla Svizzera (sud-est) alle Dolomiti italiane e ritorno reddit

Meteo, grandine e temporali per il ponte del 2 giugno. Temperature in calo (anche di 10 gradi), ma non per moltoIl mese di giugno si apre all'insegna dell'instabilità: tra domenica 1 e martedì 2 giugno due impulsi atlantici portano ... msn.com