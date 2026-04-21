Meteo 25 aprile in arrivo sole e temperature in rialzo dopo la pioggia | le previsioni di Giuliacci
Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile indicano l’arrivo di sole e temperature in aumento dopo giorni di pioggia. Secondo le previsioni divulgate da un esperto, una perturbazione atlantica ha attraversato l’Italia portando maltempo. A partire da giovedì 23 aprile, è previsto un cambiamento climatico con stabilità atmosferica e temperature più alte che si manterranno per tutto il fine settimana.
Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Dopo una settimana all'insegna della pioggia complice il passaggio di una perturbazione atlantica sull'Italia, da giovedì 23 aprile tornano bel tempo e caldo, che dureranno per tutto il weekend".🔗 Leggi su Fanpage.it
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