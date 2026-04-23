Meteo arriva ondata di caldo

Un’ondata di caldo sta interessando l’Italia, con l’impulso instabile che ha attraversato il paese in rapida diminuzione. Gli ultimi effetti si concentrano nelle regioni del Sud, mentre in altre zone le condizioni meteorologiche sono in miglioramento. La situazione climatica sta cambiando, lasciando spazio a temperature più elevate e a un clima più stabile rispetto ai giorni scorsi.

“L’impulso instabile che ha attraversato l’Italia è in rapido indebolimento, con gli ultimi effetti confinati al Sud, mentre altrove il tempo migliora nettamente. A dominare la scena sarà un’ampia area anticiclonica sull’Europa occidentale, in espansione verso il Mediterraneo, favorendo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Warm weather arrives on the first day of spring Notizie correlate Previsioni meteo Italia: ondata di caldo anomalo e temperature primaveriliABBONATI A DAYITALIANEWS Una forte ondata di calore sta investendo l’Italia e gran parte dell’Europa occidentale, con temperature insolitamente... Meteo Italia, ondata di caldo anomalo e temperature record: previsioni fino ai primi di marzoL’Italia si trova di colpo proiettata verso una primavera in anticipo, mentre l’inverno sembra aver girato la pagina prima ancora che il calendario... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo: Ponte del Primo Maggio, si prepara una precoce ondata di calore con punte di 30°C. Gli aggiornamenti; Previsioni meteo, ondata di caldo in arrivo: ecco dove e quando; La primavera ci ripensa, rovesci sparsi e termometro in discesa. Nuovo peggioramento domenica prossima; L'evoluzione del tempo fino al ponte del 1° maggio. Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenzaDopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile ... meteo.it Previsioni meteo, ondata di caldo in arrivo: ecco dove e quandoNella seconda metà di aprile 2026 lo scenario meteorologico sull'Italia è destinato a cambiare, con i primi segnali di un possibile anticipo estivo. Le previsioni indicano un graduale aumento delle te ... tg24.sky.it L’inizio di maggio potrebbe sorprenderci più di quanto si pensi. Dopo qualche giorno di anticiclone e di tepore primaverile, a cavallo del 25 aprile, gli spaghi meteo previsionali mostrano di nuovo un calo termico tra la fine di aprile e la prima decade di maggio. x.com Allerta Meteo, San Giorgio porta maltempo e freddo anomalo: al Sud è pieno inverno! Puglia, Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - facebook.com facebook