Meteo arriva ondata di caldo

Da firenzetoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di caldo sta interessando l’Italia, con l’impulso instabile che ha attraversato il paese in rapida diminuzione. Gli ultimi effetti si concentrano nelle regioni del Sud, mentre in altre zone le condizioni meteorologiche sono in miglioramento. La situazione climatica sta cambiando, lasciando spazio a temperature più elevate e a un clima più stabile rispetto ai giorni scorsi.

“L’impulso instabile che ha attraversato l’Italia è in rapido indebolimento, con gli ultimi effetti confinati al Sud, mentre altrove il tempo migliora nettamente. A dominare la scena sarà un’ampia area anticiclonica sull’Europa occidentale, in espansione verso il Mediterraneo, favorendo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Warm weather arrives on the first day of spring

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