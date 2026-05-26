Oltre 350 città francesi hanno registrato le temperature più alte di sempre a maggio, mentre tutta la Francia e il Regno Unito hanno stabilito nuovi record nazionali a causa di un’ondata di caldo estremo. In Spagna sono previsti 40 gradi nel weekend. La Francia, il Regno Unito e altre parti d’Europa stanno vivendo temperature record, con l’ondata di caldo di inizio estate che ha superato i precedenti valori storici.

Oltre 350 città francesi hanno registrato le temperature più alte di sempre per il mese di maggio, mentre l’intera Francia e il Regno Unito hanno stabilito nuovi record nazionali dopo l’ondata di caldo estremo di inizio estate. Ondata che, sembra, potrebbe portare il termometro a 40°C in alcune zone della Spagna entro la fine della settimana. Il Met Office UK ha dichiarato che a battere il record assoluto è stata una temperatura di 34,8°C registrata ai Kew Gardens, a Londra. Météo France, invece, ha comunicato lunedì sera i nuovi record mensili in 352 stazioni meteorologiche. A soffrire maggiormente è la Francia occidentale, con il valore più alto – 37,1°C – registrato vicino a Hossegor, nel dipartimento sud-occidentale delle Landes. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un’ondata di caldo record ha investito Francia, Regno Unito e buona parte dell’Europa: attesi 40° in Spagna nel weekend

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