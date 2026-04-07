Meteo le previsioni in Campania per martedì 7 aprile 2026

Per martedì 7 aprile 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cielo sereno e assenza di precipitazioni ad Avellino, dove il sole splenderà per tutta la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 7 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3149m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3158m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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