Meteo Italia divisa a metà | forti temporali al Nord soleggiato al Centro-Sud

Notizia in breve

Al Nord si sono registrati forti temporali e piogge intense, mentre al Centro e al Sud il cielo è sereno e soleggiato. Le temperature sono più alte nelle regioni meridionali, con valori più bassi nel Nord. Le precipitazioni hanno interessato principalmente le aree settentrionali, con raffiche di vento e allerta temporali. Nessuna variazione significativa nelle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.