Meteo Italia divisa a metà | forti temporali al Nord soleggiato al Centro-Sud
Al Nord si sono registrati forti temporali e piogge intense, mentre al Centro e al Sud il cielo è sereno e soleggiato. Le temperature sono più alte nelle regioni meridionali, con valori più bassi nel Nord. Le precipitazioni hanno interessato principalmente le aree settentrionali, con raffiche di vento e allerta temporali. Nessuna variazione significativa nelle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.
(Adnkronos) – Italia divisa in due sul fronte del meteo oggi 2 giungo 2026, proprio come accadde nel 1946 durante il referendum che portò alla nascita della Repubblica. Allora, il Nord fu caratterizzato da piogge e clima instabile, mentre il Centro-Sud votava sotto il sole e con temperature più miti. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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