Meteo Italia divisa metà Punte di 28 gradi al Centro domenica peggioramenti al Nord

In Italia, le temperature hanno raggiunto punte di 28 gradi al Centro, con un anticipo di estate rispetto alla media stagionale. Tuttavia, per domenica sono previste precipitazioni e peggioramenti delle condizioni meteorologiche al Nord. La situazione climatica si presenta quindi divisa, con temperature elevate al Centro e maltempo in arrivo nel settentrione del paese.

Roma, 18 aprile 2026 – Dopo l’anticipo d'estate con valori 8-9 gradi sopra la media del periodo, domami è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord. Un weekend a doppia velocità. Oggi un sabato sereno con 24-25°C e picchi assoluti di caldo in Toscana, con Firenze e Prato pronte a sfiorare i 28°C, seguite da Grosseto, Lucca e Pistoia con 27°C, al pari di Roma e Terni. Domenica 19 aprile la situazione inizierà a capovolgersi a causa del transito nel cuore dell'Europa di un veloce fronte atlantico. Al Centro-Sud invece il tempo sarà bello. Il peggioramento lascerà un vistoso strascico nella giornata di lunedì 20 aprile, soprattutto sul fianco orientale della Penisola.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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