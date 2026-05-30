Ponte del 2 giugno Italia divisa | temporali al Nord clima mite al Centro-Sud

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel weekend di fine maggio, il cielo al Nord sarà segnato da nuvole e temporali, mentre al Centro-Sud si registrano temperature miti. Dopo giorni di caldo intenso, le temperature si abbassano, portando condizioni più fresche rispetto ai giorni precedenti. La stagione estiva, che inizia ufficialmente il 1° giugno, si avvicina con un clima meno caldo rispetto all’anticipo di quest’anno.

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Dopo aver vissuto un vero e proprio anticipo d’estate, stagione che ormai è sempre più alle porte (quella meteorologica debutta il 1°giugno), l’ultimo week-end di maggio sarà all’insegna del bel tempo ma soprattutto di un ridimensionamento termico dopo il caldo africano dei giorni scorsi. Occhi puntati, però, soprattutto al Ponte del 2 giugno con il clima che cambierà nuovamente. Cosa aspettarsi dal week-end. Come mostrano le immagini del satellite, l’unica nuvolosità presente sull’Italia si trova sopra la Sicilia dove c’è una vivace instabilità atmosferica che nel corso della giornata darà luogo ad acquazzoni e qualche temporale localizzato. Bel tempo altrove con ampio soleggiamento e temperature diurne che potranno raggiungere 30-31°C su città come Milano, Bologna, Firenze e Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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