Meteo instabile e rischio temporali la Protezione civile lancia l' allerta | miglioramento solo da giovedì

La Protezione civile ha emesso un'allerta per temporali sparsi in tutta la giornata di mercoledì e anche durante la Festa della Repubblica. La situazione meteo rimarrà instabile, con rischio di temporali diffusi. Si prevede un miglioramento solo a partire da giovedì. Le previsioni indicano temporali isolati, con precipitazioni intense in alcune zone. La circolazione sarà soggetta a possibili disagi fino a fine settimana.

Temporali sparsi nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche per la giornata di mercoledì sono previste condizioni di meteo instabile. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per temporali, frane e piene dei fiumi.Nell'avviso viene specificato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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METEO: STOP AL CALDO, CROLLO TERMICO E FORTI TEMPORALI SULL'ITALIA IL PONTE DEL 2 GIUGNO - ANALISI

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Domenica instabile con rischio temporali: scatta l’allerta "gialla" della Protezione civileDomenica si prevede una giornata con condizioni meteorologiche instabili, con rischio di temporali e piogge diffuse sulla regione.

Rovesci e temporali, la protezione civile dirama l'allerta meteoLa protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo di colore giallo valida da giovedì 14 maggio alle 9:00 in tutta la regione.

Temi più discussi: Caldo, rientra l'allerta rossa. Tempo instabile, rischio temporali; In serata tornano i temporali. Clima instabile e fresco fino a giovedì poi un fine settimana di afa; Meteo Italia, crollano le temperature e stop al caldo record: fresco in arrivo per la Festa della Repubblica. Le previsioni; Da lunedì temporali anche forti con grandine e calo termico.

#Aggiornamento #Meteo La Protezione civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per rischio idrogeologico e allerta arancione per il rischio idroge x.com

Previsioni meteo martedì 2 giugno, a Milano e in Lombardia arrivano i temporali. Diramata l'allerta gialla. reddit

Meteo: 2-3 giugno con maltempo e rischio nubifragi. Le zone coinvolteLe previsioni meteo per domani, 2 giugno (Festa della Repubblica) indicano un maltempo a tratti intenso al Nord con rischio nubifragi. meteo.it

Meteo: Prossimi Giorni, tempo instabile e clima fresco almeno fino a Sabato 6, specie al NordInsomma, si ormai spezzato l'incantesimo che aveva regalato una sorta di Estate anticipata con una parte conclusiva di Maggio all'insegna del sole, ma soprattutto di temperature molto calde per il per ... ilmeteo.it