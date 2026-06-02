Meteo instabile e rischio temporali la Protezione civile lancia l' allerta | miglioramento solo da giovedì

Da riminitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Protezione civile ha emesso un'allerta per temporali sparsi in tutta la giornata di mercoledì e anche durante la Festa della Repubblica. La situazione meteo rimarrà instabile, con rischio di temporali diffusi. Si prevede un miglioramento solo a partire da giovedì. Le previsioni indicano temporali isolati, con precipitazioni intense in alcune zone. La circolazione sarà soggetta a possibili disagi fino a fine settimana.

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Temporali sparsi nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche per la giornata di mercoledì sono previste condizioni di meteo instabile. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per temporali, frane e piene dei fiumi.Nell'avviso viene specificato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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