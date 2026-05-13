Rovesci e temporali la protezione civile dirama l' allerta meteo

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo di colore giallo valida da giovedì 14 maggio alle 9:00 in tutta la regione. La decisione arriva a causa di previsioni che segnalano rovesci e temporali nell'area. L'allerta resterà in vigore fino a nuove comunicazioni e invita alla prudenza nel monitorare le condizioni atmosferiche.

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La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha dirmato l'allerta meteo di colore giallo a partire dalle 9:00 di giovedì 14 maggio, in tutta la regione.Giovedì, secondo quanto si apprende dalla comunicazione ufficiale della protezione civile regionale, un fronte interesserà la regione con.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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