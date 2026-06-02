Meteo dal bollino rosso per il caldo all' allerta gialla per temporali | torna la pioggia con grandine e vento a Torino le previsioni
Dopo dieci giorni di caldo intenso, a Torino torna la pioggia con grandine e vento. Le previsioni indicano un calo delle temperature e l’arrivo di temporali. L’anticiclone che aveva portato condizioni estive e anomale a maggio si sta indebolendo, portando un cambiamento nel clima. La situazione meteorologica si sta evolvendo, con l’allerta gialla per temporali che interessa la zona.
Dopo dieci giorni di gran caldo, torna la pioggia e si farà sentire. Come ampiamente annunciato, l'anticiclone subtropicale che per oltre una settimana ha determinato un clima verosimilmente estivo e anomalo a livello storico, considerate le medie del mese di maggio, calano le temperature sia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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