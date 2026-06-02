Meteo dal bollino rosso per il caldo all' allerta gialla per temporali | torna la pioggia con grandine e vento a Torino le previsioni

Notizia in breve

Dopo dieci giorni di caldo intenso, a Torino torna la pioggia con grandine e vento. Le previsioni indicano un calo delle temperature e l’arrivo di temporali. L’anticiclone che aveva portato condizioni estive e anomale a maggio si sta indebolendo, portando un cambiamento nel clima. La situazione meteorologica si sta evolvendo, con l’allerta gialla per temporali che interessa la zona.