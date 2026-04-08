Dopo settimane di clima quasi estivo, le previsioni indicano un cambiamento nelle prossime ore in Lombardia. Sono attese piogge e temporali, con possibilità di grandinate. La perturbazione dovrebbe interessare principalmente le aree più settentrionali e centrali della regione, portando un calo delle temperature e condizioni più instabili rispetto ai giorni recenti. La situazione meteorologica resta sotto osservazione da parte delle previsioni ufficiali.

Milano, 8 aprile 2026 – Giugno o aprile? È da Pasqua che il meteo sta regalando giornate più estive che primaverili a Milano e in tutta la Lombardia. Ma non illudiamoci e non anticipiamo troppo il cambio stagione, perché la situazione è destinata a cambiare. Prima con un abbassamento delle temperature, poi con una vera ondata di maltempo che porterà nuvole, pioggia e temporali. Ma dove e quando? Ecco tutto più nel dettaglio. Al via a Lecco la stagione primaveraestate di LeccoTourism. Ce n’è per tutti i gusti: attività outdoor, musei, monumenti, natura,. Un anticipo di estate. Dal fine settimana di Pasqua, l’Italia vive una fase meteorologica caratterizzata dal dominio incontrastato di un robusto anticiclone di matrice subtropicale, con sole, caldo e temperature alte per il periodo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caldo ha le ore contate, in Lombardia arrivano pioggia e temporali (con rischio grandine). Quando? Le previsioni meteo

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Pioggia e temporali a Milano e in Lombardia: la primavera può aspettare. Le previsioni meteoMilano, 11 marzo 2026 – Non illudiamoci troppo, siamo ancora nella prima metà di marzo e mancano giorni all’inizio ufficiale della primavera che,...

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Il caldo ha le ore contate, in Lombardia arrivano pioggia e temporali (con rischio grandine). Quando? Le previsioni meteoDalle festività di Pasqua stiamo vivendo un assaggio d’estate grazie a un robusto anticiclone di matrice subtropicale. Ma presto ci sarà un ribaltone ... ilgiorno.it

Lombardia: 27 gradi, poi crollo di 15 gradi. Torna la neveLombardia: 27°C ad aprile, poi crollo di 15 gradi. La neve torna in montagna nel weekend Caldo esagerato in Lombardia La Lombardia è interessata da ... meteogiornale.it

Campania protagonista con gli Under 15 La Lombardia in rosa vince sempre - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com