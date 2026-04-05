In 15 anni sono stati 794 gli eventi meteo estremi nelle regioni Adriatiche e del sud | 42 quelli registrati in Abruzzo

Negli ultimi quindici anni, le regioni adriatiche e del sud hanno registrato un totale di 794 eventi meteorologici estremi, coinvolgendo Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, oltre a Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare, l’Abruzzo ha contato 42 di questi episodi nel periodo considerato. I dati evidenziano la frequenza di fenomeni intensi che hanno interessato vaste aree di queste regioni italiane.

Dopo l'ondata di maltempo che ha devastato in particolare Abruzzo, Molise e Puglia, Legambiente diffondi i dati dell'Osservatorio Città Clima sugli eventi avversi registati tra il 2011 e i 2026 In 15 anni ben 794 eventi meteo estremi hanno colpito le regioni adriatiche e nello specifico Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e, al sud, Calabria, Sicilia e Sardegna. A guidarla la particolare classifica è la Sicilia con 270, a chiuderla il Molise con 11 con l’Abruzzo penultimo con i 42 eventi estremi registrati tra il 2011 e i 2026. A denunciarlo è Legambiente rendendo noti i dati del suo Osservatorio Città Clima (rilanciati dall’agenzia Dire) nei giorni in cui alcune delle citate regioni e in particolare Abruzzo, Molise e Puglia, hanno subito ingenti danni proprio per l’ondata di maltempo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Vulnerabilità del territorio: in Puglia registrati 29 eventi estremi dall’inizio dell’anno ColdirettiDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con 29 eventi estremi registrati in Puglia dall’inizio del 2026, l’avvio delle procedure per...

Tajani in tour nelle aree colpite da eventi meteo estremi per valutare interventi di sostegnoIl vicepresidente del Consiglio europeo, Antonio Tajani, ha avviato un tour istituzionale nelle regioni italiane colpite dai recenti eventi meteo...

Argomenti più discussi: Ecco il volume: Senigallia, luce dell’Adriatico; Emergenza Molise. Crolla un ponte, Italia spezzata in due; Autostrade Alto Adriatico: obiettivo pedaggi inalterati almeno fino al 2029 compreso; Maltempo, Statale 16 Adriatica interrotta per crollo di un ponte sul Trigno: ultime news oggi.

Esule, 'avevo 15 anni o fuggivo o finivo in foiba'(di Alice Fumis) Avevo 15 anni. Sono dovuta fuggire da Santa Domenica di Visinada, altrimenti sarei finita in una foiba. Mi hanno spedita da sola con una persona sconosciuta per salvarmi la vita. ansa.it

ANCORA IN AZIONE IL CICLONE SULLE REGIONI ADRIATICHE E AL SUD CON ALLERTA ROSSA IN DIVERSE REGIONI. MIGLIORAMENTO DEL TEMPO SULL'UMBRIA DA DOMANI TRANNE IN APPENNINO. PASQUA STABILE E SOLEGGIATA CON MA facebook

Nelle prossime ore il maltempo colpirà duro il Sud e le regioni adriatiche centrali. Una bassa pressione ciclonica presente sul Tirreno meridionale, poco a nord della Sicilia, porterà nelle prossime 24-36 ore una fase di forte maltempo al Sud e sulle regioni adri x.com