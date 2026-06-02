Un calo termico si sta avvicinando, con temperature in diminuzione fino a -8°C in alcune aree del Centro-Nord. Sono previste piogge e temporali violenti, con particolare intensità nelle zone più esposte alle perturbazioni. Le temperature scenderanno significativamente rispetto ai valori attuali, influenzando le condizioni atmosferiche in diverse regioni. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

? Punti chiave Dove colpiranno con più forza i temporali violenti previsti?. Come cambieranno le temperature nelle zone del Centro-Nord?. Quando inizierà la risalita termica prevista per il weekend?. Perché l'anticiclone africano non riesce a stabilizzare il clima?.? In Breve Calo termico di 6-8 gradi entro 24 ore dal 2 giugno.. Temperature al Nord non supereranno i 2527 gradi nelle pianure.. Il 4 giugno poche città del Sud supereranno i 30 gradi.. Weekend con possibili risalite termiche a 32-33 gradi nel Centro-Sud.. Allerta meteo: crollo termico e perturbazioni in arrivo su tutta l’Italia dal 2 giugno. Un’area depressionaria situata vicino alla Gran Bretagna scatenerà un cambiamento meteorologico radicale sull’Italia a partire dal 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Meteo, arriva il brusco calo termico: piogge e -8°C in arrivo

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METEO – Arriva il Ciclone Polare | Piogge e Temporali su Tutta Italia

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