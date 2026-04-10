Dopo giorni di cielo sereno e temperature sopra la media, l’anticiclone che ha interessato la regione si sta allontanando, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più instabili. Nei prossimi giorni sono previste piogge e un calo delle temperature, che porteranno un cambiamento rispetto alle giornate di tempo stabile. La situazione meteorologica sta evolvendo verso un peggioramento delle condizioni atmosferiche nella regione.

L’ anticiclone, protagonista degli ultimi giorni con tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali, è destinato a lasciare spazio a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Campania. Nel corso del fine settimana il bel tempo continuerà a resistere, ma si tratterà di una parentesi temporanea. Tra domenica sera e l’inizio della nuova settimana è infatti previsto un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a una fase più instabile che porterà piogge, vento e un sensibile calo termico. Piogge in arrivo da lunedì. Il peggioramento inizierà a manifestarsi da lunedì, quando i primi piovaschi potranno arrivare entro la serata. L’instabilità proseguirà anche nella giornata di martedì, caratterizzata da spiccata variabilità e dal rischio di precipitazioni sparse, soprattutto nella prima parte della giornata. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - L’anticiclone lascia la Campania: in arrivo piogge e brusco calo termico

Piacenza: stop al caldo anomalo, arrivano piogge e brusco calo termicoA Piacenza e provincia, il clima mite di questi giorni cede il passo a una graduale diminuzione delle temperature che inizierà giovedì 9 aprile,...

Meteo Italia: nuove tempeste atlantiche in arrivo tra vento, piogge e calo termicoABBONATI A DAYITALIANEWS Flussi freddi dal Nord Atlantico e vortici ciclonici Masse d’aria polare marittima in discesa dal Labrador continuano ad...

Argomenti più discussi: Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone meteo, ecco dove e da quando; Meteo Sicilia: anticiclone, tempo stabile e clima mite fino al weekend. Poi piogge in arrivo e calo delle temperature; Sole e temperature in aumento su Napoli e Campania: le previsioni per Pasqua e Pasquetta 2026; Caldo record sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale temperature fino a 28°. Ecco quanto durerà.

Allerta meteo prorogata in Campania ma solo su alcune zone: dove e fino a quandoLa perturbazione meteorologica che ha interessato la Campania sta via via lasciando la nostra regione e le condizioni atmosferiche sono in netto miglioramento: dalle 14 di oggi cessa l’allerta meteo s ... msn.com

Diritti negati Il Garante della Regione Campania scende in campo. L'Avv. Paolo Colombo ha inviato una comunicazione ufficiale al Presidente Roberto Fico e all'Asl Salerno per fare chiarezza sulla segnalazione di Christian Durso - facebook.com facebook

Terna, Tyrrhenian Link: completata la posa del ramo est tra Campania e Sicilia x.com