Meteo in Friuli | in arrivo piogge e calo termico prima del 1° maggio

Le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia segnalano un cambiamento nelle condizioni del tempo. Dopo un periodo di stabilità, l’alta pressione si ritirerà e lascerà spazio a piogge e temperature più basse. Le correnti fredde provenienti dal Nord Europa si faranno sentire prima del 1° maggio, portando un clima più instabile nella regione.

L’alta pressione che ha dominato i cieli del Friuli Venezia Giulia sta per cedere il passo a correnti più fresche e instabili provenienti dal Nord Europa. La settimana, come rivelato da Lorenzo Badellino, previsore di 3bmeteo.it, si preannuncia caratterizzata da un rapido cambio di scenario, con.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Meteo, arriva il freddo: piogge e calo termico ricaricano l’ItaliaUn’ondata di aria fredda di origine continentale sta per interessare il Mediterraneo, portando una flessione termica e una nuova fase di instabilità...

L’anticiclone lascia la Campania: in arrivo piogge e brusco calo termicoL’anticiclone, protagonista degli ultimi giorni con tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali, è destinato a lasciare spazio a un nuovo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 26 aprile; Meteo.it: Tg Meteo Regionale Friuli Venezia Giulia Video; Notiziario Friuli Venezia Giulia | Meteo Friuli Venezia GIulia del 23/04/2026 ore 19:30; Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 24 aprile.

Meteo FRIULI VENEZIA GIULIA - Previsioni fino a 15 giorniMETEO Friuli Venezia Giulia: previsioni del tempo per la regione Friuli Venezia Giulia, mari e venti, neve, temporali, temperature, webcam, weather forecast Friuli Venezia Giulia ... ilmeteo.it

Allerta meteo oggi 18 novembre 2025/ Arancione in Friuli Venezia Giulia, gialla in altre 3 regioniAllerta meteo oggi 18 novembre 2025: la Protezione Civile ha deciso di diramare l'allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, ecco cosa aspettarci Dopo l’allerta meteo di ieri, la Protezione Civile ha ... ilsussidiario.net

Le previsioni meteo - facebook.com facebook

Avvio di settimana stabile e soleggiato ma l'anticiclone inizia ad indebolirsi; sui rilievi possibilità per qualche acquazzone o temporale. Temperature molto miti. Per tutti i dettagli scaricate l'app di #3bmeteo #meteo #previsionimeteo #buongiorno x.com