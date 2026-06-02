Metallica | il pre-show party | il grande ritrovo di fan provenienti da tutta Europa

Notizia in breve

A Bologna, prima del concerto dei Metallica, si è tenuto un Pre-Show Party al Locomotiv Club organizzato dal Fan Club Ufficiale Italiano. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fan provenienti da tutta Europa, riuniti per condividere la passione per la band. L’atmosfera era animata, con incontri, musica e momenti di socializzazione, in attesa del ritorno dei Metallica in Italia.