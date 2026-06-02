Metallica | il pre-show party | il grande ritrovo di fan provenienti da tutta Europa
A Bologna, prima del concerto dei Metallica, si è tenuto un Pre-Show Party al Locomotiv Club organizzato dal Fan Club Ufficiale Italiano. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fan provenienti da tutta Europa, riuniti per condividere la passione per la band. L’atmosfera era animata, con incontri, musica e momenti di socializzazione, in attesa del ritorno dei Metallica in Italia.
Per il ritorno dei Metallica in Italia a Bologna, Zonametallica (Fan Club Ufficiale Italiano) ha organizzato un indimenticabile Pre-Show Party al Locomotiv Club di Bologna: un'occasione per un grande ritrovo di fan pronti a condividere la passione, l’energia e lo spirito della “Metallica Family”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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