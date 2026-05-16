Dopo la partita contro il Verona e la premiazione in campo, la squadra dell’Inter si prepara a festeggiare i successi conquistati questa stagione. La celebrazione coinvolgerà lo show pre-gara, il percorso del bus che attraverserà le strade della città e il ritrovo finale in piazza Duomo, dove i tifosi potranno unirsi ai festeggiamenti. L’intera giornata sarà dedicata ai momenti di gioia e alle celebrazioni per lo scudetto e la Coppa Italia portati a casa dalla squadra.

San Siro, il Duomo, l’Arena. Elencare questi luoghi significa fotografare Milano e consegnarla al mondo con alcuni dei suoi gioielli più pregiati. Domani i primi due, diventeranno l’alfa e l’omega della festa doblete dell’Inter. Sarà una giornata infinita. Il primo appuntamento è allo stadio alle ore 12.30, due ore e mezza prima del fischio d’inizio di Inter-Verona, partita che sarà introdotta dal minuto di silenzio in memoria dell’indimenticato Evaristo Beccalossi, mancato lo scorso 6 maggio. Scudetto e Coppa Italia saranno celebrati sul terreno verde e con una cornice di pubblico di quelle da grande, grandissima, occasione. E via così allo show pre gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo show pre-gara, il percorso del bus e il ritrovo in Duomo: tutto sulla festa dell'Inter

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