Karaoke cabine fotografiche e abiti scintillanti | il villaggio dell' Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa

Da iodonna.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti al Municipio di Vienna si trova il villaggio dedicato all’Eurovision, aperto ai fan provenienti da tutta Europa e oltre. I visitatori possono partecipare a sessioni di karaoke, scattare foto nelle cabine fotografiche e ammirare abiti luminosi e colorati. L’area si è popolata dopo l’inizio della prima semifinale, attirando appassionati da vari paesi. L’afflusso di pubblico continua a crescere in questa zona della città.

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V ienna, 13 mag. (askanews) – Karaoke, cabine fotografiche e abiti scintillanti: il villaggio dell’Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa, e persino da altri continenti, dopo l’inizio della prima semifinale. Appassionati, veterani del festival ma anche nuovi fa hanno preso d’assalto la capitale austriaca per una grande festa di musica e fratellanza. Leggi anche › Il “Grande Fratello Vip 2026” batte l’Eurovision: Lucia Ilardo a sorpresa è la terza finalista Quest’anno ricorre la 70esima edizione dell’Eurovision, il più grande evento musicale televisivo dal vivo al mondo, che, nonostante lo sfarzo, è in parte oscurato dal boicottaggio di cinque paesi a causa della partecipazione di Israele.🔗 Leggi su Iodonna.it

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