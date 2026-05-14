Karaoke cabine fotografiche e abiti scintillanti | il villaggio dell' Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa

Davanti al Municipio di Vienna si trova il villaggio dedicato all’Eurovision, aperto ai fan provenienti da tutta Europa e oltre. I visitatori possono partecipare a sessioni di karaoke, scattare foto nelle cabine fotografiche e ammirare abiti luminosi e colorati. L’area si è popolata dopo l’inizio della prima semifinale, attirando appassionati da vari paesi. L’afflusso di pubblico continua a crescere in questa zona della città.

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V ienna, 13 mag. (askanews) – Karaoke, cabine fotografiche e abiti scintillanti: il villaggio dell’Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa, e persino da altri continenti, dopo l’inizio della prima semifinale. Appassionati, veterani del festival ma anche nuovi fa hanno preso d’assalto la capitale austriaca per una grande festa di musica e fratellanza. Leggi anche › Il “Grande Fratello Vip 2026” batte l’Eurovision: Lucia Ilardo a sorpresa è la terza finalista Quest’anno ricorre la 70esima edizione dell’Eurovision, il più grande evento musicale televisivo dal vivo al mondo, che, nonostante lo sfarzo, è in parte oscurato dal boicottaggio di cinque paesi a causa della partecipazione di Israele.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Karaoke, cabine fotografiche e abiti scintillanti: il villaggio dell'Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sal Da Vinci, "prove" per l'Eurovision nella metro di Vienna: le immagini fanno impazzire i fanStanding ovation per Sal Da Vinci all'Eurovision ieri, durante la serata della prima semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna. Leggi anche: Eurovision 2026, boom social per Sal Da Vinci: “Per sempre sì” fa ballare tutta Vienna Argomenti più discussi: A Vienna tutti pazzi per Eurovision, la festa nelle strade; A Vienna tutti pazzi per Eurovision, la festa nelle strade; A Vienna tutti pazzi per Eurovision, la festa nelle strade; Tedeschi: Mi ha colpita la domanda di Kate sui bimbi disabili | Libero Quotidiano.it. A Vienna tutti pazzi per Eurovision, la festa nelle stradeKaraoke, cabine fotografiche e abiti scintillanti: il villaggio dell'Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa ... iodonna.it