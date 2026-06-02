Messina apre il Centenario di Sant’Annibale | fede commozione e preghiera nel giorno che segna l’inizio dell’Anno Giubilare

Notizia in breve

In piazza centrale, centinaia di persone si sono radunate per la cerimonia di apertura del Centenario dedicato a Sant’Annibale Maria di Francia. La messa è stata accompagnata da preghiere e canti, mentre il vescovo ha benedetto i fedeli e i simboli religiosi. L’evento segna l’inizio delle celebrazioni che dureranno fino al 1° giugno 2027, con momenti di fede e condivisione.