Centenario morte Sant' Annibale Maria di Francia a Messina l' ostensione del corpo

A Messina si sono aperte le celebrazioni per il centenario della morte di Sant'Annibale Maria di Francia. La Basilica Sant'Antonio ospiterà l'ostensione del corpo del santo, evento che si svolgerà fino al 1° giugno 2027. Durante questo periodo, sono in programma vari eventi religiosi dedicati al ricordo del santo messinese, coinvolgendo la comunità locale e i devoti.

Al via le celebrazioni per il centenario della morte di Sant'Annibale Maria di Francia. Cuore pulsante degli appuntamenti religiosi la Basilica Sant'Antonio, dove gli eventi in onore del santo messinese dureranno fino al 1° giugno 2027. Oggi 2 maggio si terrà la prima ostensione del corpo di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina celebra Sant’Annibale: un mese di fede e memoria per il centenario, tra ostensione, pontificali e un fitto calendario di eventiMessina si prepara a vivere un mese intenso di fede, memoria e partecipazione collettiva: prende il via il 2 maggio il programma delle celebrazioni... Messina celebra Sant’Annibale Maria Di Francia: presentazione libro e meditazione quaresimaleLa Basilica Santuario di Sant’Antonio di Messina si prepara a due giorni di eventi in vista del I° Centenario della morte di Sant’Annibale Maria Di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centenario Sant’Annibale: a Messina l'ostensione del corpo del Santo (diretta TV su RTP); Messina celebra Sant’Annibale: un mese di fede e memoria per il centenario, tra ostensione, pontificali e un fitto calendario di eventi; Primo Maggio, Mcl Messina rilancia l’appello dei vescovi: Il lavoro edifichi la pace. Messina celebra Sant’Annibale. Oggi l’ostensione del corpoA Messina si aprono le celebrazioni in vista del centenario della morte di Sant’Annibale Maria di Francia, fondatore dei Rogazionisti ... 98zero.com Messina, il corpo di S. Annibale Maria Di Francia in basilica: al via le celebrazioni del centenarioAlla presenza dell’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, della commissione ecclesiastica incaricata e dei religiosi rogazionisti si è conclusa con la ... rtp.gazzettadelsud.it Prendono il via le celebrazioni per il centenario della morte di Sant’Annibale Maria di Francia. Ricco il calendario di appuntamenti fino al 2027 - facebook.com facebook