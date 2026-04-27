Messina celebra Sant’Annibale | un mese di fede e memoria per il centenario tra ostensione pontificali e un fitto calendario di eventi

A Messina prende il via un ricco mese di eventi e celebrazioni dedicati a Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. Dal 2 maggio, il programma prevede ostensioni, messe pontificali e diverse iniziative che coinvolgono la comunità locale, in occasione del centenario della nascita in cielo del santo. Le attività si susseguiranno nel corso delle settimane, sottolineando l’importanza della figura religiosa per la città.

Messina si prepara a vivere un mese intenso di fede, memoria e partecipazione collettiva: prende il via il 2 maggio il programma delle celebrazioni per il centenario della nascita in cielo di Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. Cuore dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina celebra Sant’Annibale Maria Di Francia: presentazione libro e meditazione quaresimaleLa Basilica Santuario di Sant’Antonio di Messina si prepara a due giorni di eventi in vista del I° Centenario della morte di Sant’Annibale Maria Di... Leggi anche: Forlì celebra l'8 marzo con un mese di eventi tra cultura, diritti e memoria