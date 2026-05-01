Primo Maggio a Torino scontri tra autonomi e polizia tra lacrimogeni e idranti Ravello FdI | Violenza voluta - VIDEO

A Torino, nel giorno del Primo Maggio, si sono registrati scontri tra gruppi di autonomi e forze dell'ordine vicino all'ex centro sociale Askatasuna. Durante le manifestazioni, si sono verificati momenti di tensione con lanci di lacrimogeni e l'uso di idranti. Un esponente di un partito di centrodestra ha commentato pubblicamente la situazione, definendo gli incidenti come atti di violenza volontaria. La polizia ha mantenuto la situazione sotto controllo, intervenendo per disperdere i gruppi presenti.

I disordini si sono verificati all'altezza dell'ex centro sociale Askatasuna. Diversi scontri tra autonomi e polizia sono stati registrati a Torino durante le celebrazioni del Primo Maggio, in cui si è visto necessario l'impiego di lacrimogeni e idranti per contenere quella che Roberto Ravell.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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