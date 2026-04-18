Scontri tra la polizia e i cortei contro il Remigration Summit a Milano | usati idranti e lacrimogeni

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si sono registrati scontri tra la polizia e manifestanti durante cortei di protesta contro il Remigration Summit. Gli agenti hanno utilizzato idranti e lacrimogeni per disperdere i gruppi di antagonisti, che hanno risposto con il lancio di petardi, fumogeni, bottiglie e altri oggetti. I manifestanti cercavano di superare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere piazza Duomo, dove si svolgeva un evento della Lega.

Idranti e lacrimogeni contro i manifestanti, mentre gli antagonisti stanno lanciando petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare il blocco e arrivare in piazza Duomo per protestare contro la manifestazione della Lega "Padroni a casa nostra".🔗 Leggi su Fanpage.it

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