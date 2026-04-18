Scontri tra la polizia e i cortei contro il Remigration Summit a Milano | usati idranti e lacrimogeni

A Milano si sono registrati scontri tra la polizia e manifestanti durante cortei di protesta contro il Remigration Summit. Gli agenti hanno utilizzato idranti e lacrimogeni per disperdere i gruppi di antagonisti, che hanno risposto con il lancio di petardi, fumogeni, bottiglie e altri oggetti. I manifestanti cercavano di superare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere piazza Duomo, dove si svolgeva un evento della Lega.

Idranti e lacrimogeni contro i manifestanti, mentre gli antagonisti stanno lanciando petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare il blocco e arrivare in piazza Duomo per protestare contro la manifestazione della Lega "Padroni a casa nostra".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Milano, tre cortei contro il Remigration Summit: da dove partono e il punto comune di arrivo Corteo antagonisti Remigration Summit: idranti contro i manifestantiMomenti di tensione nella zona di via Borgogna dove la polizia usa gli idranti contro il corteo che devia dal percorso Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensione; Milano, tre cortei contro il Remigration Summit: da dove partono e il punto comune di arrivo; Remigration Summit a Milano: tensioni politiche e mobilitazioni in centro. Scontri tra la polizia e i cortei contro il Remigration Summit a Milano: usati idranti e lacrimogeniIdranti e lacrimogeni contro i manifestanti, mentre gli antagonisti stanno lanciando petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare ... fanpage.it Il Remigration summit di Milano alla fine è diventato un’altra cosaSenza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di remigrazione ... ilpost.it Il “Remigration summit” di Milano alla fine è diventato un’altra cosa x.com Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione facebook