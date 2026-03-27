Un rappresentante di alto livello della federazione nazionale ha fornito aggiornamenti sui progetti di un noto calciatore per la partecipazione alla prossima Coppa del Mondo. Secondo quanto riportato, l’organizzazione non ha ancora stabilito una scadenza per la decisione del giocatore. La notizia è stata pubblicata recentemente su un sito dedicato al calcio, senza ulteriori dettagli ufficiali.

2026-03-27 14:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Argentina non ha fretta di fargli decidere. Lionel Messi non ha deciso se giocherà con l’Argentina ai Mondiali del 2026, secondo l’allenatore Lionel Scaloni. L’Argentina è pronta a difendere il titolo in Nord America, con Messi che ha finalmente vinto il premio più ambito nel calcio mondiale dopo un’emozionante finale con la Francia nel 2022. Il 38enne gioca a calcio negli Stati Uniti con l’Inter Miami e sarebbe senza dubbio uno dei volti del torneo allargato a 48 squadre, in cui l’Argentina giocherà due partite del girone ad Arlington, in Texas, in casa dei Dallas Cowboys e un’altra a Kansas City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il boss dell’Argentina fornisce aggiornamenti sui piani di Messi per la Coppa del Mondo

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