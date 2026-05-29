In Italia non sono stati segnalati casi di Ebola. Il governo ha scritto all’Unione Europea chiedendo controlli coordinati e rafforzati alle frontiere. La preoccupazione deriva dal recente focolaio del virus Ebola Bundibugyo, registrato nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. La nota sottolinea l’esigenza di monitorare attentamente la situazione epidemiologica nell’Africa centrale. Nessuna notizia di nuovi casi nel paese.

«L’Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell’Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo (BVD) nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda richieda la massima attenzione». In una nota Palazzo Chigi fa sapere che «Per questo motivo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera al Presidente di turno dell’UE Nikos Christodoulides, al Presidente del Consiglio europeo António Costa e alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’obiettivo è sollecitare, nel rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute, un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ebola, nessun caso in Italia. Meloni scrive all’Ue: “Controlli coordinati e rafforzati alle frontiere”

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