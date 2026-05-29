Ebola Meloni scrive ai vertici Ue | Servono più controlli alle frontiere e un coordinamento europeo
L’Italia ha inviato una lettera ai vertici dell’Unione Europea chiedendo un aumento dei controlli alle frontiere e un coordinamento europeo più efficace per le persone provenienti dalle zone colpite dall’epidemia di Ebola in Africa. La richiesta si concentra sulla necessità di verifiche più rigorose per prevenire l’ingresso del virus nel territorio nazionale e nell’Unione. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata, ma la richiesta è stata formalizzata attraverso la comunicazione ufficiale.
L’Italia chiede una gestione comune degli arrivi dalle aree colpite dal focolaio in Africa centrale. Entro il weekend una squadra dello Spallanzani partirà per il Congo per supportare le autorità sanitarie locali La crescente diffusione del virus Ebola Bundibugyo (BVD)nella Repubblica Democratica delCongoe in Uganda spinge l’Italia a sollecitare un’azione coordinata a livello europeo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera ai principali vertici dell’Unione Europea per chiedere un rafforzamento delle misure di vigilanza sanitaria alle frontiere e una gestione comune degli arrivi provenienti dalle zone interessate dall’emergenza epidemiologica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Meloni scrive all'Ue per Ebola: rafforzare la vigilanza sanitaria alle frontiere x.com
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