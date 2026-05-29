Ebola Meloni scrive ai vertici Ue | Servono più controlli alle frontiere e un coordinamento europeo

Notizia in breve

L’Italia ha inviato una lettera ai vertici dell’Unione Europea chiedendo un aumento dei controlli alle frontiere e un coordinamento europeo più efficace per le persone provenienti dalle zone colpite dall’epidemia di Ebola in Africa. La richiesta si concentra sulla necessità di verifiche più rigorose per prevenire l’ingresso del virus nel territorio nazionale e nell’Unione. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata, ma la richiesta è stata formalizzata attraverso la comunicazione ufficiale.