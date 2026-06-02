Meret in fuga da Napoli | si è proposto alla Juventus

Alex Meret ha proposto il suo trasferimento alla Juventus, dopo aver passato un anno tra infortuni e panchina al Napoli. La decisione arriva mentre il portiere cerca una nuova sistemazione e si pensa che il suo obiettivo sia di lasciare la squadra partenopea. La trattativa tra i due club è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli sui termini dell'eventuale trasferimento.

Alex Meret, dopo un anno trascorso tra infortuni e panchina, sarebbe pronto a lasciare il Napoli proprio per trasferirsi nella squadra più ‘odiata’ dalla tifoseria partenopea, ovvero la Juventus. Meret si è proposto alla Juventus di Spalletti. Come riportato dall’edizione odierna de La Stampa, esattamente in un articolo a firma di Nicola Balice, Alex Meret sarebbe nella lista dei portieri monitorati dalla Juventus per la prossima stagione. Le prestazioni di Perin e, soprattutto, di Di Gregorio hanno infatti convinto la dirigenza bianconera a regalare a Luciano Spalletti un nuovo estremo difensore. Il nome più caldo resta sempre quello di Alisson (in uscita dal Liverpool). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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