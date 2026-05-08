Il portiere Alex Meret si trova al centro di una situazione di incertezza riguardo al suo ruolo nel Napoli. La questione riguarda eventuali offerte o cambi di squadra che potrebbero coinvolgere altri club di Serie A, come Juventus e Inter, che tengono sotto osservazione la situazione. La decisione finale sul suo futuro dipenderà da sviluppi che si attendono nei prossimi mesi.

Il futuro di Alex Meret torna in discussione. Il portiere del Napoli ha vissuto una stagione non semplice. Ci sono stati momenti positivi, ma anche passaggi più complicati. Ora il tema della sua centralità nel progetto azzurro torna a pesare. Il contratto non rappresenta un problema immediato. Meret ha rinnovato appena un anno fa e l’accordo con il Napoli scade nel 2027. Eppure la durata dell’intesa non basta a blindare la permanenza. Nel calcio attuale contano anche prospettive, spazio e ruolo tecnico. Secondo Il Mattino, lo scenario di un addio non è più soltanto un’ipotesi lontana. Il quotidiano scrive infatti che “è chiaro che la storia tra Meret e il Napoli può trovare un capolinea”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret-Napoli, futuro incerto: Juventus e Inter vigilano

Notizie correlate

Meret, tra Inter e Juventus: la rivelazione dell’ex Napoli sul portiere azzurro!di Redazione Inter News 24Meret può essere un obiettivo di calciomercato per l’Inter o per la Juventus? La rivelazione sul portiere classe 1997 In...

Leggi anche: Juventus, Spalletti spinge per Meret: c’è pure l’Inter | ESCLUSIVO

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Meret verso l'addio dal Napoli: tutti i dettagli sul contratto e sulla sua possibile nuova destinazione; Il Napoli tifa Ipswich: in caso di promozione scatta il riscatto di Cajuste, le cifre; Napoli, Meret scivola indietro: Milinkovic-Savic si prende i pali, futuro in bilico; MERCATO - Marchetti: Napoli? In uscita Lukaku e Juan Jesus, arriverà un attaccante, ecco le ultime su Sarri, De Bruyne, Meret e Anguissa.

Tottenham su Meret, il Napoli fissa il prezzo!NAPOLI (Di Anna Calì) - Il futuro di Alex Meret torna al centro delle voci di mercato, con l’interesse concreto del Tottenham che potrebbe accendere una ... napolivillage.com

Meret verso l'addio, il Napoli punterà su Milinkovic. Obiettivi Tzolakis e AtuboluIl Napoli sembra avere deciso di puntare su Milinkovic-Savic. Alex Meret è destinato a dire addio alla società azzurra. areanapoli.it

#Meret verso la cessione Il Mattino: "Storia al capolinea, #Juventus, #Inter e Premier osservano" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Meret-verso-la-cessione--Il-Mattino---Storia-al-capolinea--Juventus--Inter-e-Premier-osservano--147757.aspx - facebook.com facebook

Alex #Meret piace in @PremierLeague , c'è il #Tottenham sulle sue tracce. Il @SSCNapoli fissa il prezzo. x.com