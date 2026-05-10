Juventus interessata a Meret | la posizione del Napoli

La Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere e ha messo gli occhi su un giocatore attualmente in forza al Napoli. La società bianconera ha espresso interesse per l'estremo difensore, che si trova sotto contratto con il club partenopeo. La posizione del Napoli riguardo a questa possibile cessione non è stata ancora resa nota pubblicamente. La trattativa tra le due società non è ancora iniziata ufficialmente.

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I bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l’estremo difensore azzurro piace parecchio alla dirigenza di corso Galileo Ferraris. Il principale obiettivo per la porta rimane Alisson Becker del Liverpool che ha già lavorato con Spalletti alla Roma, ma la Juventus tiene aperte anche altre piste di mercato. La dirigenza bianconera è a caccia di un portiere affidabile ed esperto, anche perché Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e a questo punto appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso. La Juve resta vigile, ma il Napoli potrebbe alla fine decidere di non rinforzare una rivale diretta in Italia e di cedere il calciatore in Premier League.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus interessata a Meret: la posizione del Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI JUVENTUS ANALISI POST PARTITA Notizie correlate Meret, tra Inter e Juventus: la rivelazione dell’ex Napoli sul portiere azzurro!di Redazione Inter News 24Meret può essere un obiettivo di calciomercato per l’Inter o per la Juventus? La rivelazione sul portiere classe 1997 In... Meret verso l’addio al Napoli: Juventus sulle sue tracce. La situazionedi Redazione JuventusNews24Meret verso l’addio al Napoli: Juventus sulle sue tracce.