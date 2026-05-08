A un mese dal doppio concerto inaugura la mostra dedicata a Vasco Rossi

A un mese dai concerti di Vasco Rossi al Parco Urbano, si apre una mostra dedicata al celebre cantautore presso la Rotonda Foschini del Teatro Comunale di Ferrara. La mostra, allestita nello stesso periodo dell’atteso evento musicale, rimarrà aperta fino alla data dei concerti, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla carriera e la storia dell’artista. La città si prepara così ad accogliere un pubblico proveniente da diverse regioni.

Nel cuore della città, mentre cresce l’attesa per il maxi evento che porterà di nuovo a Ferrara, dopo 40 anni, Vasco Rossi in concerto al Parco Urbano per un doppio appuntamento (5 e 6 giugno), la Rotonda Foschini del Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara si trasforma in uno spazio vibrante di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Occhi sulla storia. Dal maestro Pavarotti al concerto di Vasco. La mostra si svelaDalla Ghirlandina avvolta dal telo di Paladino nel 2008 ai 250mila fan di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017, passando per la serie A conquistata nel...

Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a BolognaBologna, 24 febbraio 2026 – C’è una strada a Bologna, dove vecchie attività commerciali stanno lasciando il posto a gallerie d’arte pop, e tra queste...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vasco Rossi, dettagli esclusivi su Vasco Live 2026; Sicurezza per Vasco Rossi a Ferrara: 60mila persone a sera, zona rossa e l’eliporto; Vasco Rossi sorprende i fan: Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettate; Vasco Rossi in tour, scaletta stupefacente e la certezza sulla band dopo le prove: Ci siamo riconosciuti.

CONCERTO VASCO ROSSI, A FERRARA PARTE IL COUNTDOWN. INSTALLATO OGGI IL TIMER LED: UN MESE AL DOPPIO MAXI EVENTOFerrara, 5 maggio 2026 - Da oggi, alle porte di Ferrara, un pannello led segnerà il conto alla rovescia in vista del maxi doppio evento che porterà Vasco Rossi in concerto al parco urbano Giorgio Bas ... cronacacomune.it

Vasco Rossi a Ferrara, si accende il countdown: ecco dove vedere il timer gigante per il KomCresce la febbre per il tour 2026: posizionato un maxi poster di 6 metri con led all'ingresso della città per scandire l'attesa. In arrivo anche un'esposizione fotografica ... msn.com

#vascosamu Vasco Rossi - facebook.com facebook