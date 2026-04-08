Dosi pronte per lo spaccio e blitz fuori dal locale | scattano arresti e denunce in Ossola

Nella zona dell’Ossola, i carabinieri di Domodossola hanno portato a termine due operazioni che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre due. Durante i controlli, sono state trovate dosi pronte per lo spaccio e sono stati effettuati un blitz fuori da un locale e una perquisizione domiciliare. Le attività fanno parte di un’azione più ampia contro il traffico di sostanze stupefacenti.