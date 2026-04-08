Dosi pronte per lo spaccio e blitz fuori dal locale | scattano arresti e denunce in Ossola
Nella zona dell’Ossola, i carabinieri di Domodossola hanno portato a termine due operazioni che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre due. Durante i controlli, sono state trovate dosi pronte per lo spaccio e sono stati effettuati un blitz fuori da un locale e una perquisizione domiciliare. Le attività fanno parte di un’azione più ampia contro il traffico di sostanze stupefacenti.
I carabinieri di Domodossola hanno concluso due diverse operazioni contro il traffico di stupefacenti nel territorio ossolano. I controlli, concentrati tra venerdì e sabato, hanno portato all'arresto di un giovane, alla denuncia di un 39enne e al sequestro di numerose dosi di cocaina.Il controllo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Taranto, arrestato 30enne con dosi di cocaina pronte per lo spaccioArrestato un 30enne a Taranto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Fermato durante un controllo notturno. trmtv.it
Caianello (CE). Beccato con numerose dosi di droga già pronta per lo spaccio: arrestato kosovaro 23enneUn’attività investigativa paziente e discreta, nata anche dalle segnalazioni dei cittadini, ha portato i Carabinieri a smantellare un punto di spaccio nel te ... teleradio-news.it
In tasca aveva diciotto dosi di cocaina già pronte per la vendita, nonché oltre mille euro in contanti - facebook.com facebook
Arrestato un 30enne a Taranto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Fermato durante un controllo notturno. x.com