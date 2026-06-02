Mercato si avvicina Sankare Niang-Ncaa | ora è un rebus Jako pensa al futuro | Giochiamo insieme

Il mercato si avvicina e si parla di un possibile arrivo di Sankare. La situazione tra Niang e Ncaa resta incerta e difficile da decifrare. Jako, invece, guarda avanti e dice che il team continuerà a giocare insieme. Dopo la vittoria, Nenad Jakovljevic ha commentato con soddisfazione, sottolineando come la Virtus sia scesa in campo con un atteggiamento molto diverso rispetto alla prima partita della serie.

Soddisfatto per la vittoria, ma già con la testa a gara-tre, Nenad Jakovljevic, sottolinea i meriti della Virtus scesa in campo con un piglio decisamente diverso rispetto alla prima sfida della serie. "Abbiamo vinto gara-due giocando con più determinazione e più disciplina. Abbiamo aggiustato qualcosina in difesa, enfatizzando la situazione per fare un passaggio in più rispetto a un palleggio in più. Complimenti alla squadra, ma pensiamo subito alla prossima sfida che ci attende". Unico neo di una serata perfetta l’infortunio a Luca Vildoza. "Ha preso una botta al bacino, ha provato a tornare in campo e poi a riscaldarsi nell’intervallo, ma non era in grado di giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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