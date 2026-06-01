La Virtus affronta questa sera alle 20 la seconda semifinale, dopo aver perso la prima partita. La gara si terrà alla Virtus Arena. La squadra deve vincere per proseguire, poiché si tratta di una sfida senza possibilità di recupero. Niang e Morgan sono le principali opzioni offensive per il tecnico.

Si gioca alle 20, alla Virtus Arena. Fin qui, nulla di strano. Ma come giocherà la Virtus, questa sera? Gara-due di semifinale, dopo la sconfitta all’esordio, è già un match senza ritorno. Andare sotto 0-2, con la prospettiva di disputare poi due incontri in Laguna, sarebbe difficile, forse di più. Anche se, in questa stagione, la storia racconta che nelle tre partite disputate, la Virtus abbia portato a casa solo quella giocata al Taliercio. Ma più che il discorso trasferta, tornando al match dell’11 gennaio, resta fondamentale il concetto difesa. La Virtus superò la Reyer 75-81. Ma all’intervallo era sotto, 49-31 e, anche alla terza sirena, non era messa poi così bene, 68-55. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus ancora con le spalle al muro. Niang e Morgan, le frecce per Jako

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