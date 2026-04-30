La squadra sta preparando la partita di domenica a Sassari, con allenamenti in palestra alla Porelli. La Virtus punta a mantenere il primo posto al termine della stagione regolare, lavorando anche per rafforzare la rosa futura. Nel frattempo, il college ha stanziato 5 milioni di euro per un giocatore, Niang, che potrebbe entrare nel roster. La strategia della società si concentra sia sulla fase finale della stagione che sulla costruzione della squadra del prossimo anno.

Si lavora in palestra, alla Porelli, per preparare il confronto di domenica a Sassari. Si lavora con uno sguardo ai playoff – la Virtus è in pole position per assicurarsi anche quest’anno il primo posto al termine della stagione regolare –, ma si opera anche per costruire la squadra che verrà. Nelle intenzioni della società, l’idea originaria era quella di qualche piccolo tassello per rinforzare il gruppo. Lo sbarco degli ’americani’ costringerà la Virtus, come altri club – l’Olimpia Milano, per non andare troppo lontano – a rivedere piani e strategie. Fino allo scorso anno, la sigla Usa era stato sinonimo di Nba. Ma i regolamenti cambiano, si adattano – non è detto che siano migliori – e costringono i club ad adeguarsi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Ncaa cambia le strategie Virtus. Dai college 5 milioni per Niang

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