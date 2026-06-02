Mercato San Severino più vigili in strada per i weekend estivi

La Giunta di Mercato San Severino ha approvato un progetto per aumentare i controlli serali e notturni sul territorio durante i mesi estivi. L'obiettivo è intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle strade nei fine settimana estivi. La misura riguarda il potenziamento delle attività di vigilanza per tutta la stagione, con particolare attenzione ai periodi di maggiore afflusso. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza durante i mesi più caldi dell’anno.

La Giunta di Mercato San Severino ha dato il via libera al progetto operativo per potenziare i controlli serali e notturni sul territorio durante i mesi estivi. A partire dal 5 giugno e fino al 13 settembre, due unità della Polizia Locale pattuglieranno le strade ogni venerdì e sabato, dalle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Mercato San Severino, frana si abbatte su una falegnameria |SUD TV 114|

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