Mercato San Severino Estate Sicura | Polizia Locale in servizio fino a mezzanotte nei weekend

Notizia in breve

Nel comune di Mercato San Severino, la Polizia Locale continuerà a pattugliare le strade fino a mezzanotte nei fine settimana. La misura riguarda il periodo estivo, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in relazione all’aumento di presenze nelle ore serali. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale e sarà valida per tutta la stagione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli operativi o sui motivi specifici di questa scelta.