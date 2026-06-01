Mercato San Severino Estate Sicura | Polizia Locale in servizio fino a mezzanotte nei weekend
Nel comune di Mercato San Severino, la Polizia Locale continuerà a pattugliare le strade fino a mezzanotte nei fine settimana. La misura riguarda il periodo estivo, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in relazione all’aumento di presenze nelle ore serali. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale e sarà valida per tutta la stagione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli operativi o sui motivi specifici di questa scelta.
Mercato San Severino rafforza la sicurezza urbana durante il periodo estivo. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze in strada nelle ore serali, la Polizia Locale prolungherà il proprio servizio fino alla mezzanotte ogni weekend. Il dispositivo, deliberato dalla Giunta guidata dal sindaco Antonio Somma, prevede la presenza sul territorio di due agenti di Polizia Locale ogni venerdì e sabato, da giugno fino a settembre. Il piano straordinario estivo, già sperimentato lo scorso anno con risultati positivi, sarà coordinato dal Comandante Giancarlo Troiano. Il commento del sindaco Somma. “È un provvedimento rafforzativo del presidio... 🔗 Leggi su Zon.it
Mercato San Severino (SA) - Consiglio Comunale (26.03.26)
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