Mercato Napoli tanti nomi sul tavolo e pronte due cessioni | l’annuncio

Il mercato del Napoli prevede due cessioni imminenti, con molti nomi ancora sul tavolo. Nel frattempo, il tecnico Allegri sta definendo la rosa del futuro, con Vlahovic tra i giocatori sondati, Gila nel mirino e Kovar tra i profili valutati. La lista della spesa è già stata tracciata, mentre le trattative sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale su dettagli o tempistiche, ma le mosse sono già state avviate.

Allegri disegna il Napoli del futuro e la lista della spesa è già tracciata: Vlahovic sondato, Gila nel mirino, Kovar sul taccuino. Gli azzurri hanno avviato una reconfigurazione tattica radicale che tocca ogni reparto. Vlahovic sì: pronte due cessione per scatenare tutto. La punta serba è stata proposta ai partenopei nonostante la presenza di Hojlund in rosa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, il Napoli ha effettuato un sondaggio su Vlahovic, già cercato da Bayern Monaco e Atletico Madrid. La mossa ha un senso preciso: Lukaku lascerà la città e Lucca sarà ceduto. Lo spazio offensivo si allarga e Allegri valuta profili diversi per le sue esigenze tattiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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