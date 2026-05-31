Il Napoli si prepara a settimane di mercato e cambiamenti in panchina. Fabrizio Romano ha annunciato che il centravanti Lucca è tornato ufficialmente dal Nottingham Forest e punta a ottenere spazio nel campionato italiano. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo altre cessioni, ma si parla di possibili uscite in vista. La squadra lavora per rafforzarsi e riorganizzarsi in vista della prossima stagione.

Il Napoli affronta settimane decisive sul fronte mercato e panchina. Secondo Fabrizio Romano, Lucca rientra ufficialmente dal Nottingham Forest, con l’intenzione di giocare con continuità in Italia. La situazione di Vergara resta sotto osservazione, senza trattative concrete con club esteri. Nel frattempo, cresce l’attesa per Massimiliano Allegri, la cui liberazione dal Milan potrebbe sbloccare la parte formale della trattativa con il club partenopeo. Ritorno di Lucca e preferenza italiana. In casa Napoli, nelle ultime settimane, è tornato oggetto di dibattito il futuro di Lucca. Il centravanti, arrivato con molte aspettative, non è riuscito a brillare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, due cessioni in vista? L’annuncio di Fabrizio Romano spiazza tutti

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