Sul mercato, il club nerazzurro sta negoziando con la Roma per il trasferimento di un difensore. I contatti sono stretti, ma l’accordo dipende dalla partenza di un altro centrale dell’Inter. Oltre a questo giocatore, ci sono altri nomi sul tavolo, anche se ancora nessuna ufficialità. La trattativa si concentra principalmente sulla possibilità di inserire un difensore giallorosso nella rosa dell’Inter, ma si attende ancora una decisione definitiva.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, contatti intensi tra i due club per il difensore giallorosso, ma l’affare decollerà solo in caso di addio del centrale azzurro. Non c’è una vera e propria trattativa, il Corriere della Sera lo definisce un pour parler abbastanza intenso quello tra Inter e Roma. Al centro della chiacchierata tra i due club c’è il nome di Evan N’Dicka. Come riporta il quotidiano, il difensore è il nome che il club nerazzurro ha messo in primissima fila, nelle sue preferenze, se dovesse partire Alessandro Bastoni. «Le due operazioni sono collegate, una è il presupposto dell’altra. E tutti i protagonisti in causa ne sono a conoscenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, intreccio con la Roma: non solo Ndicka e Konè. Ecco tutti i nomi sul tavolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, non solo Koné: dalla Roma potrebbe arrivare anche Ndicka. Ecco tutti i dettagliIl mercato dell’Inter si sta scaldando, con l’attenzione dei dirigenti rivolta anche alla Roma.

Inter-Roma, intreccio di mercato: scambio Frattesi-Konè?L’Inter sta lavorando per il mercato estivo e punta a ottenere Manu Konè, con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

Temi più discussi: Da Bastoni a Ndicka, da Carlos Augusto a Kone: Inter-Roma, il super intreccio di mercato (con la deadline del 30 giugno); Da Bisseck a Ruben Dias, Kim e Konate: il grande intreccio di mercato tra Inter, Bayern e Juventus; Frattesi verso l’addio all’Inter: Atalanta e Roma in prima fila, il centrocampista può entrare nelle operazioni Palestra e Koné; Calciomercato Inter live: spunta l’idea Guler dal Real Madrid. Primo contatto per Curtis Jones.

#Inter, quasi tutto il budget di partenza su #Palestra: come cambia il mercato e l'intreccio con #Dumfries x.com

Da Bastoni a Ndicka, da Carlos Augusto a Kone: Inter-Roma, intreccio di mercato (con deadline il 30 giugno)L'asse fra i due club è già caldo e lo diventerà ancora di più. Tanti i nomi in ballo, fra scadenze, corse alle plusvalenze e operazioni non semplici ... msn.com

Palestra-Dumfries, nuovo intreccio di mercato: c’è un aspetto che spaventa l’InterMarco Palestra e Denzel Dumfries potrebbero intrecciarsi nel futuro dell'Inter: spunta un sospetto che spaventa i nerazzurri ... spaziointer.it