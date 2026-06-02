mercato matelica piace la punta lovotti trodica interessato a di matteo

La Vigor Senigallia ha confermato l’allenatore Aldo Clementi nel campionato di serie D. Clementi, che ha già allenato anche a Tolentino e a Matelica, guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Nel mercato, il Matelica si interessa alla punta Lovotti, mentre il Trodica ha manifestato interesse per il centrocampista Di Matteo. Questi sono i principali movimenti di mercato registrati nelle ultime settimane nella zona.

La Vigor Senigallia ha annunciato la conferma dell’allenatore Aldo Clementi nel campionato di serie D, un tecnico conosciuto nella zona per avere lavorato anche a Tolentino e a Matelica. A proposito di Matelica, la società ha mostrato interesse sul centrocampista Pablo Cesar Panichelli, quest’anno a Trodica e su di lui c’è anche l’ Aurora Treia, e sull’attaccante Fabricio Lovotti. Quest’ultimo piace anche al Trodica dove il neo direttore sportivo Rinaldo Chiappini sta allacciando contatti e trattative. Piacciono, per esempio, Nicolò Capodaglio, difensore del Montegranaro, il centrocampista Nicolò Di Matteo, quest’anno a Chiesanuova, l’attaccante Lorenzo Grassi che si è messo in luce nella Sangiustese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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