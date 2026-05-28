Mercato ’congelato’ ma fari accesi a Casteldebole | piace la punta ecuadoregna dell’Union Saint Gilloise Per l’attacco spunta Rodriguez L’agente di Lucumi | Nuove sfide

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato è ancora fermo, ma si fanno nomi per l’attacco. La punta dell’Union Saint Gilloise, proveniente dall’Ecuador, interessa alla squadra. Per il ruolo di attaccante si pensa anche a Rodriguez. L’agente di Lucumi ha dichiarato che il giocatore cerca nuove sfide. La società aspetta di conoscere l’esito della panchina per definire le strategie di mercato, lavorando insieme al tecnico.

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C’è da sciogliere il nodo panchina: solo dopo il Bologna potrà dare concretezza a idee e piani di mercato, perché la dirigenza intende agire di concerto con il tecnico nella costruzione della nuova squadra. Ma che il Bologna si stia guardando attorno e stia sondando calciatori è nella natura delle cose: anche perchè a prescindere da chi allenerà nella prossima stagione ci sono obiettivi prioritari. Uno riguarda l’attacco: perché Dallinga è in uscita e su Castro il club ha già fatto capire che in caso di offerte importanti bisognerà sedersi e ragionare con il calciatore, considerato che senza coppe europee la dirigenza dovrà prestare occhio attento alla sostenibilità, ovvero a plus valenze e monte ingaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Mercato ’congelato’, ma fari accesi a Casteldebole: piace la punta ecuadoregna dell’Union Saint Gilloise. Per l’attacco spunta Rodriguez. L’agente di Lucumi: "Nuove sfide»
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