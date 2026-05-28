Mercato ’congelato’ ma fari accesi a Casteldebole | piace la punta ecuadoregna dell’Union Saint Gilloise Per l’attacco spunta Rodriguez L’agente di Lucumi | Nuove sfide
Il mercato è ancora fermo, ma si fanno nomi per l’attacco. La punta dell’Union Saint Gilloise, proveniente dall’Ecuador, interessa alla squadra. Per il ruolo di attaccante si pensa anche a Rodriguez. L’agente di Lucumi ha dichiarato che il giocatore cerca nuove sfide. La società aspetta di conoscere l’esito della panchina per definire le strategie di mercato, lavorando insieme al tecnico.
C’è da sciogliere il nodo panchina: solo dopo il Bologna potrà dare concretezza a idee e piani di mercato, perché la dirigenza intende agire di concerto con il tecnico nella costruzione della nuova squadra. Ma che il Bologna si stia guardando attorno e stia sondando calciatori è nella natura delle cose: anche perchè a prescindere da chi allenerà nella prossima stagione ci sono obiettivi prioritari. Uno riguarda l’attacco: perché Dallinga è in uscita e su Castro il club ha già fatto capire che in caso di offerte importanti bisognerà sedersi e ragionare con il calciatore, considerato che senza coppe europee la dirigenza dovrà prestare occhio attento alla sostenibilità, ovvero a plus valenze e monte ingaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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