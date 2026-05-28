C’è da sciogliere il nodo panchina: solo dopo il Bologna potrà dare concretezza a idee e piani di mercato, perché la dirigenza intende agire di concerto con il tecnico nella costruzione della nuova squadra. Ma che il Bologna si stia guardando attorno e stia sondando calciatori è nella natura delle cose: anche perchè a prescindere da chi allenerà nella prossima stagione ci sono obiettivi prioritari. Uno riguarda l’attacco: perché Dallinga è in uscita e su Castro il club ha già fatto capire che in caso di offerte importanti bisognerà sedersi e ragionare con il calciatore, considerato che senza coppe europee la dirigenza dovrà prestare occhio attento alla sostenibilità, ovvero a plus valenze e monte ingaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato ’congelato’, ma fari accesi a Casteldebole: piace la punta ecuadoregna dell’Union Saint Gilloise. Per l’attacco spunta Rodriguez. L’agente di Lucumi: "Nuove sfide»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Napoli non molla la presa per Khalaili dell’Union Saint-GilloiseIl Napoli continua a seguire con attenzione il difensore laterale israeliano che gioca nel campionato belga.

Calciomercato Napoli, conferme su Khalaili dell’Union Saint Gilloise: l’idea per la fascia destraIl Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.