Mercato Inter Di Marzio svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni | ecco tutte le sue parole

Un esperto di Sky Sport ha fornito nuovi dettagli sul possibile trasferimento di Bastoni dal mercato dell’Inter al Barcellona. Durante una diretta da Madrid, sono state analizzate le esigenze della squadra catalana e le condizioni economiche che potrebbero influenzare la trattativa. Le parole dell’esperto chiariscono gli aspetti legati alla situazione attuale e alle possibilità di un accordo tra le parti coinvolte.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i n diretta da Madrid, l’esperto di Sky Sport analizza il futuro del centrale azzurro tra sogni catalani e realtà economica. Il futuro di Alessandro Bastoni è diventato il tema caldo nelle ultime ore di calciomercato, con le sirene spagnole che si fanno sempre più insistenti. Direttamente da Madrid, l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha analizzato i dettagli del possibile trasferimento, gettando però acqua sul fuoco degli entusiasmi. L’interesse del Barcellona è concreto, ma la distanza tra le parti appare ancora molto ampia, soprattutto a causa della valutazione economica fissata dai vertici nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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