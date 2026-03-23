Inter News 24 Dumfries Inter, il futuro dell’esterno olandese torna al centro del mercato con una clausola rescissoria valida per i club esteri. Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere meno certo di quanto si pensi. Nonostante sia tornato pienamente a disposizione di Cristian Chivu dopo i recenti problemi fisici, il laterale destro olandese resta uno dei pezzi pregiati della rosa dei nerazzurri più chiacchierati in ottica mercato. Dopo il forte interessamento mostrato dal Liverpool nella scorsa sessione invernale, le attenzioni dei top club europei si sono spostate sulla prossima estate, quando si attiverà una particolare clausola presente nel suo contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries Inter, nuova clausola rescissoria per l’estate 2026: tutti i dettagli

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Dumfries può essere l’arma in più dell’Inter. Un giocatore che non è solo un esterno, ma uno schema: fisicità, inserimenti, presenza in area e capacità di decidere nei momenti chiave. In una partita come Fiorentina-Inter… può fare la differenza. Siete d’accordo facebook